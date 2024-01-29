"Сент-Луис" обыграл "Лос-Анджелес" в матче НХЛ. Бучневич забросил в третьей игре подряд

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Сент-Луиса"

ТАСС, 29 января. "Сент-Луис" дома со счетом 4:3 в овертайме обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ник Ледди (13-я минута), Павел Бучневич (27), Джордан Кайру (33) и Брэйден Шенн (62). У "Лос-Анджелеса" отличились Адриан Кемпе (5), Джарет Андерсон-Долан (26) и Филлип Дано (39).

Бучневич отличился в третьей игре подряд, российский нападающий "Сент-Луиса" забросил 17-ю шайбу в текущем сезоне. Также игрок отметился голевой передачей в эпизоде с победным голом Шенна, в 46 играх сезона Бучневич набрал 39 (17 шайб + 22 передачи) очков. Защитник "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков отметился одной результативной передачей и набрал 13-е (3+10) очко в 42 играх текущего сезона. Нападающие "Сент-Луиса" Алексей Торопченко и Никита Александров не отметились результативными действиями.

"Сент-Луис" благодаря победе поднялся на четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, команда набрала 54 очка в 48 играх. "Лос-Анджелес" - четвертый в Тихоокеанском дивизионе с 54 очками после 47 встреч. В следующем матче "Сент-Луис" 31 января примет "Коламбус", "Лос-Анджелес" 1 февраля на выезде сыграет с "Нэшвиллом".