Калинская поднялась на 37 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Лидером рейтинга остается полька Ига Свёнтек

ТАСС, 29 января. Россиянка Анна Калинская поднялась на 37 позиций и занимает 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Калинская показала лучший результат среди российских теннисисток на Australian Open, женский турнир которого завершился 27 января. 25-летняя теннисистка впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема и уступила будущей финалистке китаянке Чжэн Циньвэнь.

Лидером рейтинга осталась польская теннисистка Ига Свёнтек, второе место занимает белоруска Арина Соболенко, выигравшая Australian Open во второй раз подряд. На третьей строчке расположилась американка Коко Гауфф, поднявшаяся на одну позицию.

Лучшей из россиянок осталась Дарья Касаткина, которая опустилась на одну строчку и теперь занимает 14-е место. Следом за ней идут Людмила Самсонова (15-е место) и Вероника Кудерметова (16). 21-е место занимает Екатерина Александрова, 27-е - Анастасия Потапова. На 12 позиций поднялась Мирра Андреева, дошедшая на Australian Open до четвертого круга, теперь спортсменка занимает 35-е место. Также в первую сотню из россиянок входят Анастасия Павлюченкова (42), Анна Блинкова (50), Элина Аванесян (62), Камилла Рахимова (84) и Мария Тимофеева (100), поднявшаяся на 70 позиций.