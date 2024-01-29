Нападающий "Коламбуса" Чинахов оформил дубль в матче НХЛ против "Сиэтла"

Российского нападающего признали второй звездой встречи

ТАСС, 29 января. "Коламбус" со счетом 2:4 проиграл "Сиэтлу" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Сиэтла" заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле (13-я и 18-я минуты), Джаред Макканн (17) и Брэндан Танев (60). У проигравших дважды отличился Егор Чинахов (48, 56). Российский вратарь "Коламбуса" Даниил Тарасов отразил 22 броска из 25. Чинахов преодолел отметку в 50 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, на счету российского нападающего теперь 25 шайб и 26 результативных передач в 130 матчах. Его признали второй звездой встречи. Форвард проводит третий сезон в лиге.

По ходу второго периода после столкновения с форвардом "Сиэтла" Джаредом Макканном травму получил второй в списке лучших бомбардиров "Коламбуса" Адам Фантилли. Канадский нападающий получил травму ноги и ушел в подтрибунное помещение, не сумев продолжить матч. В 2023 году Фантилли был выбран "Коламбусом" под общим третьим номером на драфте НХЛ, в том же году он в составе сборной Канады выиграл молодежный (среди игроков до 20 лет) и взрослый чемпионаты мира. На данный момент хоккеист набрал 27 очков (12 шайб + 15 передач) в дебютном сезоне НХЛ, проведя 49 игр.

"Сиэтл" занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 52 очка после 49 матчей. "Коламбус" располагается на последней, восьмой строчке Столичного дивизиона с 40 очками по итогам 49 встреч. Обе команды проведут следующие матчи на выезде в ночь на 31 января по московскому времени: "Сиэтл" встретится с "Сан-Хосе", "Коламбус" - с "Сент-Луисом".