Тарпищев отправил Джоковичу приглашение на матч сборных России и Сербии по футболу

Проведение товарищеской игры запланировано на март

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев направил первой ракетке мира Новаку Джоковичу приглашение на товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу. Об этом Тарпищев сообщил ТАСС.

Встреча команд России и Сербии должна пройти в марте.

"Приглашение Джоковичу на матч сборной уже написал и отправил. Будем ждать, что ответит", - сказал Тарпищев.

Джоковичу 36 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету 98 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Сербский спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).