Осинькин считает, что "Крылья Советов" прыгнули выше головы в первой части сезона РПЛ

После 18 туров чемпионата страны самарская команда занимает шестое место в турнирной таблице

ТАСС, 29 января. Футболисты самарских "Крыльев Советов" прыгнули выше головы в матчах первой части сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), однако в некоторых играх команде не хватило везения. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин.

По итогам 18 туров самарский клуб занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

"Скажем так, мы в пограничном положении, на флажке, - ответил Осинькин на вопрос, доволен ли он первой частью сезона. - С одной стороны, где-то прыгнули выше головы, но с другой - в некоторых играх нам не хватило везения. В целом во многих матчах показали качественный футбол, отсюда и такое большое количество очков. Однако это все уже в прошлом, надо жить настоящим".

"Крылья Советов" проведут первый матч РПЛ после зимней паузы 1 марта в гостях против "Ростова". Начало игры - 19:00 мск.