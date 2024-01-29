Хоккеист "Спартака" Варюшкин рассказал о наставлениях Жамнова

Главный тренер красно-белых посоветовал форварду играть увереннее и не бояться

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" Алексей Жамнов посоветовал нападающему Егору Варюшкину играть увереннее и ничего не бояться. Об этом Варюшкин рассказал ТАСС.

"Конечно, мы уже успели с ним пообщаться лично, - сказал Варюшкин. - Алексей Юрьевич многое подсказывает, мы находимся в хорошем контакте. Лично мне он советовал играть увереннее и не бояться. Хоть я провел всего две игры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но никакого волнения у меня нет, так как мне очень сильно помогают тренерский штаб и партнеры".

Варюшкину 19 лет, он провел два матча в Фонбет-КХЛ, в которых отметился одной заброшенной шайбой. В этом сезоне он провел 37 игр за молодежную команду "Спартака" в Молодежной хоккейной лиге, где забросил 12 шайб и отдал 28 результативных передач.