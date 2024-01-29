Тарпищев: Медведев может бороться за звание первой ракетки мира

Российский теннисист занимает третье место в мировом рейтинге, он 16 недель возглавлял его в 2022 году

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев способен стать первой ракеткой мира в текущем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев остался на третьей позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На прошедшей неделе Медведев дошел до финала Australian Open, в котором проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

"Мне очень понравилось, как Даня выглядел первые полтора сета в финале в Австралии. Было преимущество в темпе, он правил балом. Потом начал подсаживаться физически, - сказал Тарпищев. - В следующий раз обыграет Синнера. Сейчас же Медведеву надо начинать готовиться к Roland Garros. Но в целом по тому, что мы увидели на Australian Open, Даня может бороться за первое место в рейтинге по итогам года".

Медведеву 27 лет, в 2022 году он 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов под эгидой ATP? в том числе победа на US Open (2021). В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.