Бюджет Олимпиады в Париже увеличат из-за мировых конфликтов

На данный момент траты на обеспечение безопасности оцениваются примерно в €300 млн

ТАСС, 29 января. Бюджет предстоящих Олимпийских игр в Париже может быть увеличен для обеспечения безопасности спортивных делегаций. Об этом сообщил глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге, комментарий которого приводит агентство Reuters.

"Уровень угрозы регулярно обновляется, поэтому полиция и службы безопасности делают все, чтобы гарантировать безопасность каждого участника Олимпиады и каждого зрителя, который придет ощутить волшебство соревнований. Бюджет на обеспечение безопасности Олимпийских игр 2024 года в Париже оценивается примерно в €300 млн, но, вероятно, будет намного выше, - сказал Эстанге. - Безопасность остается приоритетом на Олимпийских играх, и мы ожидаем, что будут проводиться демонстрации".

Эстанге высказал опасения по поводу безопасности израильской делегации, вспомнив теракт на Олимпийских играх 1972 года. Тогда погибли 11 членов сборной Израиля.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе.