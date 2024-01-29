Осинькин хотел бы увидеть "Крылья Советов" в тройке в конце сезона РПЛ

После 18 туров команда занимает шестое место

ТАСС, 29 января. Главный тренер самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Игорь Осинькин хотел бы увидеть команду в тройке лидеров Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона, однако пока нужно идти от матча к матчу. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

После 18 туров самарский клуб идет шестым, набрав 29 очков.

"Конечно, нам этого хочется. И попасть не только в тройку, но все очень непросто, - сказал Осинькин. - Если даже посмотреть на календарь после переноса одного тура, то весной мы стартуем играми с "Ростовом", ЦСКА и "Зенитом" - командами, которые в прошлом сезоне оказались в первой четверке. Так что, сами понимаете, нам есть над чем подумать. Однако, несмотря ни на что, хотим добиваться максимальных целей".

Первый матч после зимней паузы "Крылья Советов" сыграют с "Ростовом". Игра пройдет 1 марта в Ростове-на-Дону.