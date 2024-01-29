Смертин рассказал об игре в приставку с футболистами "Челси" Терри и Лэмпардом

Джон Терри организовал турнир по киберфутболу для сплочения коллектива

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Бывший капитан лондонского "Челси" и сборной Англии Джон Терри после обновления состава команды провел турнир по киберфутболу для сплочения коллектива. Об этом журналистам рассказал чемпион Англии 2005 года в составе "Челси" Алексей Смертин во время церемонии жеребьевки Игр будущего на выставке-форуме "Россия".

"Когда мне было 12 лет, мой брат играл в юниорской сборной СССР, и однажды из Японии он привез приставку. Тогда игры были довольно простые, но меня они увлекали, - сказал Смертин. - Многие футболисты играют в приставку. Когда в "Челси" обновился состав процентов на тридцать, первое, что сделал Джон Терри, это собрал нас и устроил турнир по киберфутболу. Он заказал медали, кубок, который сам же выиграл. Когда мы пришли тренироваться на поле, он принес этот кубок, и сказал, что это наш первый общий трофей. У нас даже был свой рейтинг, я помню, что, кроме Терри, очень хорошо играли [Дидье] Дрогба и [Фрэнк] Лэмпард".

Первые Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.