Тарпищев сообщил, что теннисистка Потапова не планирует менять гражданство вслед за мужем

Супруг спортсменки Александр Шевченко теперь представляет Казахстан

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Анастасия Потапова не планирует менять спортивное гражданство вслед за мужем Александром Шевченко. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Насколько я знаю, она не собирается менять гражданство. Позывов не было, - сказал Тарпищев. - Не думаю, что это произойдет. Тем более Потапова у нас на контракте".

Ранее 23-летний теннисист Шевченко объявил, что будет представлять Казахстан.

Потаповой 22 года, она занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.