В CAS подтвердили, что опубликуют решение по делу Валиевой в понедельник

Слушания по делу российской фигуристки прошли осенью 2023 года

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликует решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

"Решение по делу Валиевой будет обнародовано в 17:00 мск", - говорится в сообщении. Ранее об этом 26 января сообщила журналистка USA Today Кристин Бреннан.

Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире. Спортсменка была допущена до личных соревнований, в которых заняла четвертое место.

Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября 2023 года. Суд решил возобновить слушания 9 и 10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS.

Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Второе место заняла команда США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы.

Валиевой 17 лет, она также является чемпионкой Европы (2022). Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.