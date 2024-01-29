Умер лучший бомбардир сборной Панамы по футболу и участник чемпионата мира в России

Футболист потерял сознание во время матча ветеранов и позднее скончался в больнице

ТАСС, 29 января. Лучший бомбардир сборной Панамы по футболу Луис Техада умер в возрасте 41 года. Об этом сообщил телеканал ESPN.

Футболист потерял сознание во время матча ветеранов и позднее скончался в больнице.

За сборную Панамы Техада провел 107 матчей, в которых забил 43 мяча - рекорд национальной команды. Также на его счету 7 голевых передач. Техада был участником чемпионата мира 2018 года в России, это первое мировое первенство, на которое сумела отобраться сборная Панамы. На турнире игрок принял участие в двух матчах, не отметившись результативными действиями.