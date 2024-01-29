Малышко рассказал об отношении к возможной потере олимпийского золота

Бывшему биатлонисту принципиально решение по делу Евгения Устюгова

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Бывший российский биатлонист Дмитрий Малышко утратил интерес к допинговому делу Евгения Устюгова, от которого зависит судьба олимпийского золота Сочи в эстафете, однако итог разбирательства для него имеет принципиальное значение. Об этом он рассказал ТАСС.

Малышко завоевал эстафетное золото вместе с Устюговым, Алексеем Волковым и Антоном Шипулиным. Результат российской команды будет аннулирован, если Спортивный арбитражный суд (CAS) не снимет обвинения с Устюгова в нарушении антидопинговых правил.

"С Женей встречался пару раз в Красноярске, куда прилетал по работе, - сказал Малышко. - Мы пообщались, но в целом я не вижу никакого смысла следить за этим последние годы. Гонка была, Олимпиада прошла, мы ее запомнили, жить прошлым нет смысла - мы идем вперед и ставим для себя новые цели. Я совру, если скажу, что решение по этому делу для меня не принципиально, но за все эти годы глобальный смысл ушел. Гонка навсегда останется в истории и сомневаюсь, что что-то ее перечеркнет".

В октябре 2020 года антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) поддержала решение Международного союза биатлонистов (IBU) признать Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты, показанные с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14. Суд пришел к выводу, что повышенный гемоглобин является следствием употребления запрещенных препаратов. Устюгов оспорил это решение в CAS, который рассмотрел апелляцию в июле.

В 2018 году Устюгову уже удалось доказать свою невиновность по делу о повышенном гемоглобине. В 2020 году его адвокаты настаивали на том, что IBU не имел права заново возбудить уже закрытое дело в отсутствие каких-либо новых доказательств. В случае отклонения апелляции Устюгов лишится золота в масс-старте и бронзы в эстафете на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, а также золота в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

Против Устюгова открыто еще одно допинговое дело. Бывший биатлонист также обвиняется в употреблении оксандролона на основе данных из базы московской лаборатории, которые содержат результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Рассмотрение апелляции по этому делу также прошло в CAS.