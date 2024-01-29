Ковальчук рассказал, что старается отвлекать своих детей от компьютерных игр

Олимпийский чемпион по хоккею отметил, что сам редко играет

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук старается делать так, чтобы его дети как можно меньше играли в компьютерные игры. Об этом он рассказал журналистам во время жеребьевки Игр будущего.

"В виртуальном хоккее я не очень хорош, дети мои намного лучше. Я в компьютерные игры редко играю, потому что у нас плотный график, нужно готовиться к матчам, - сказал Ковальчук. - Мне очень интересен баскетбол, игровые виды. В виртуальном хоккее нужно иметь концентрацию гораздо более высокую, чем в реальном. Будет очень интересно всем, это что-то необычное".

"К сожалению, мои дети играют дома в компьютерные игры чаще, когда меня нет. Мы пытаемся сделать с женой так, чтобы на это у них было как можно меньше времени", - добавил он.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта.