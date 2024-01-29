Гонщик Карякин надеется, что россиян допустят на ралли "Дакар" в 2025 году

На данный момент российские спортсмены не участвуют в соревнованиях из-за отказа подписать документ, в котором содержится ряд ограничений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Организаторы ралли-рейда "Дакар" стараются найти возможность допустить россиян к участию, это дает надежду на возвращение отечественных гонщиков на соревнования в 2025 году. Об этом гонщик Сергей Карякин сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"Организаторы очень стараются найти возможности для участия российских команд. Соревнования в классе грузовиков умерли без команды "Камаз-мастер". Очень надеюсь, что 2025 год станет тем годом, когда нам разрешат участие", - сказал Карякин.

В 2022 году из-за ситуации на Украине Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов. Российская команда "Камаз-мастер", отказавшаяся подписывать документ, пропустила вторые соревнования подряд. Коллектив является 19-кратным победителем соревнований.

Карякину 32 года, он является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов. В 2020 году он стал вторым, выступая на багги. В 2023 году Карякин пропустил "Дакар" после того, как написал письмо президенту FIA Мохаммеду бин Сулайему с просьбой отменить требование к российским пилотам осудить специальную военную операцию на Украине, но так и не получил ответа.