Фетисов рассказал, что нужно делать для профилактики проблем со здоровьем юных хоккеистов

25 января 17-летний нападающий одной из команд Национальной молодежной хоккейной лиги умер во время тренировки

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Систематическая диспансеризация и более тщательный контроль за здоровьем молодых спортсменов необходимы для профилактики случаев смерти атлетов. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

25 января 17-летний нападающий клуба Национальной молодежной хоккейной лиги "Эконива-Бобров" Венедикт Осипов умер во время тренировки на домашней арене, которая носит имя Фетисова.

"Мне не до конца известно, что там произошло, но, безусловно, это трагедия. В свое время мы уничтожили систему спортивной диспансеризации. Я знаю, что по оценке ученых, здоровье лучших спортсменов сейчас оставляет желать лучшего, поэтому нам нужно возрождать те наработки, ту систему, что у нас была, и тщательнее следить за здоровьем", - сказал Фетисов

Пресс-служба Федерации хоккея России заявила, что Осипов умер из-за остановки сердца. По факту смерти игрока было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).