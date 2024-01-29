Проверка не выявила нарушения регламента соревнований в Кирове, на которых умер боец ММА

18-летний спортсмен скончался 26 января в Кирове от травмы, полученной во время тренировочного поединка

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Проверка установила, что были соблюдены все условия, необходимые по регламенту для проведения соревнований, во время которых умер боец смешанного стиля. Об этом ТАСС сообщили организаторы соревнований.

18-летний спортсмен скончался 26 января в Кирове от травмы, полученной во время тренировочного поединка. В пресс-службе следственного управления СК России по области сообщили, что проводится доследственная проверка.

"По предварительным данным, у спортсмена не было проблем со здоровьем. Об этом свидетельствуют документы, которые были им предоставлены организаторам. Также по результатам проверки были соблюдены все условия, необходимые по регламенту для проведения соревнований. Организаторы также произвели все необходимые действия", - сказал собеседник агентства.

В Министерстве спорта Кировской области сообщили, что на турнире по смешанным единоборствам, который стартовал 26 января, все спортсмены выступали в требуемой экипировке, на соревнованиях дежурила бригада скорой медицинской помощи, которая сразу приступила к реанимационным мероприятиям.