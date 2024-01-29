Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года

Дисквалификация отсчитывается от 25 декабря 2021 года

ТАСС, 29 января. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

"Установлено, что госпожа Валиева совершила нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьей 4.1 Общероссийских антидопинговых правил. На Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Все результаты Валиевой начиная с 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями", - говорится в заявлении пресс-службы CAS.

Решение комиссии CAS является окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям. Сторона Валиевой сможет подать апелляцию в случае процессуальных нарушений CAS. В суде подчеркнули, что, тщательно рассмотрев все доказательства, комиссия пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать невиновность в умышленном употреблении допинга.

Запрещенный препарат триметазидин обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка в составе российской сборной уже выиграла командный олимпийский турнир. Спортсменка была допущена до личных соревнований, в которых заняла четвертое место.

Валиева заняла первое место в командном турнире вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Второе место заняла команда США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы. Спортивный арбитражный суд постановил, что вопрос о распределении медалей в командном турнире на Играх в Пекине должны решать соответствующие организации. Если Международный олимпийский комитет постановит, что американские фигуристы должны получить золото командного турнира, сборная США, которая в Пекине завоевала 8 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей, переместится на третье место в общекомандном зачете, обойдя команду Китая (9-4-2).

Медали, которые может потерять Валиева

В 2022 году Валиева стала чемпионкой Европы. Второе место на турнире заняла Анна Щербакова, третьей стала Александра Трусова. Таким образом, чемпионкой Европы станет Щербакова, серебряным призером - Трусова. Бронзовую медаль должна получить ставшая на том турнире четвертой бельгийка Луна Хендрикс.

Начиная с 25 декабря 2021 года Валиева также выиграла золото чемпионата России (2021), которого она уже была лишена ранее, две золотые медали этапов Гран-при России сезона-2022/23, одержала одну победу на этапе Гран-при России нынешнего сезона. Спортсменка выиграла одну серебряную (2022) и одну бронзовую (2023) медаль чемпионатов России.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что организация тщательно анализирует информацию, полученную из решения CAS.