В федерации продолжают считать российских фигуристов чемпионами Игр в командном турнире

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России заявил, что организация тщательно изучит решение Спортивного арбитражного суда по делу Камилы Валиевой

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) тщательно изучит решение Спортивного арбитражного суда по делу российской фигуристки Камилы Валиевой о нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС заявил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

В понедельник CAS опубликовал решение по делу Валиевой, дисквалифицировав спортсменку на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

"Мы получаем информацию из общих источников, потому что не являемся стороной процесса, - сказал Коган. - Информация, которую мы получили, будет подвергнута тщательному анализу. Мы считаем, что наши спортсмены являются олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях".

Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Второе место заняла команда США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы. Спортивный арбитражный суд постановил, что вопрос о распределении медалей в командном турнире на Играх в Пекине должны решать соответствующие спортивные организации.

Валиевой 17 лет, спортсменке принадлежат мировые рекорды в произвольной программе и по сумме программ.