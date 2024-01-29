Тарасова заявила, что в решении CAS по делу Валиевой нет справедливости

CAS дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес несправедливый вердикт, признав российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В понедельник CAS опубликовал решение по делу Валиевой, назначив четырехлетний срок дисквалификации c 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты будут аннулированы.

"Что тут говорить, справедливости нет, - сказала Тарасова. - Очень жаль, что такой честный, прекрасный, талантливый человек, как Камила, столкнулся с такой жестокой несправедливостью в самой молодости. Ненависть к нашей стране перекинулась и на нее".

Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире Олимпийских игр 2022 года вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Второе место заняла команда США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы. Спортивный арбитражный суд постановил, что вопрос о распределении медалей в командном турнире на Играх в Пекине должны решать соответствующие организации.

Валиевой 17 лет, спортсменке принадлежат мировые рекорды в произвольной и по сумме программ.