Мамиашвили назвал жестким решение о дисквалификации фигуристки Валиевой

Российская фигуристка дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил является более чем жестким. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В понедельник CAS опубликовал решение по делу Валиевой, назначив четырехлетний срок дисквалификации, которая отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты будут аннулированы.

"Трудно здесь комментировать, но мне кажется, что у стороны Валиевой были веские и основательные аргументы. Сейчас все решения связаны с политикой, и нам пора перестать строить иллюзии, нужно сосредоточиться на развитии детского спорта в стране, внутренних соревнованиях. Решение более чем жесткое", - сказал Мамиашвили.

Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпийских играх 2022 года вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Второе место заняла команда США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы. Спортивный арбитражный суд постановил, что вопрос о распределении медалей в командном турнире на Играх в Пекине должны решать соответствующие организации.

Валиевой 17 лет, спортсменке принадлежат мировые рекорды в произвольной и по сумме программ.