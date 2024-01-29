В WADA призвали страны принять закон об уголовном наказании за употребление допинга детьми

Всемирное антидопинговое агентство приветствует решение CAS назначить четырехлетний срок дисквалификации фигуристке Камиле Валиевой

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало мировые правительства принять закон об уголовной ответственности за употребление допинга несовершеннолетними лицами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

"WADA приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) назначить четырехлетний срок дисквалификации фигуристке Олимпийского комитета России Камиле Валиевой, а также аннулировать ее результаты со дня взятия пробы 25 декабря 2021 года, включая все ее результаты на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. WADA подало это обращение в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта, и мы считаем, что это решение было достигнуто", - отметили в WADA.

"Допинг у детей непростителен, - продолжили в WADA. - Врачи, тренеры и другой вспомогательный персонал, уличенный в предоставлении несовершеннолетним веществ, улучшающих спортивные результаты, должны нести полную ответственность Всемирного антидопингового кодекса. Действительно, WADA призывает правительства рассмотреть возможность принятия закона (как некоторые уже сделали), объявляющего допинг несовершеннолетних уголовным преступлением".

В WADA отметили, что "понимают разочарование пострадавших сторон" из-за затянувшегося разбирательства, однако организация подчеркнула, что делало все возможное для своевременного решения.

Валиевой 17 лет, спортсменке принадлежат мировые рекорды в произвольной и по сумме программ.