Жулин надеялся, что CAS дисквалифицирует Валиеву на два года

Фигуристку отстранили на четыре года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Александр Жулин надеялся на более мягкое решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом он рассказал ТАСС.

В понедельник CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

"В тайне надеялся, что будет два года, но в глубине души понимал, что ни одного хорошего решения в последнее время ни от Всемирного антидопингового агентства (WADA), ни от всех остальных западных сообществ ждать не приходится. Она получила максимальный срок, и все это ужасно", - сказал Жулин.

Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире Олимпийских игр 2022 года вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Второе место заняла команда США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы. Спортивный арбитражный суд постановил, что вопрос о распределении медалей в командном турнире на Играх в Пекине должны решать соответствующие спортивные организации.