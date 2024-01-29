Журова: CAS наплевал на право, дисквалифицировав Валиеву

CAS назначив российской фигуристке четырехлетний срок дисквалификации

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) наплевательски отнесся к праву, дисквалифицировав российскую фигуристку Камилу Валиеву. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

В понедельник CAS опубликовал решение по делу Валиевой, назначив четырехлетний срок дисквалификации, которая отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты будут аннулированы.

"Не уверена, что дальше нужно судиться. CAS наплевал на прецедентное право. Такие сроки - это слишком. Даже в других видах спорта таких сроков не было", - сказала Журова.

Валиевой 17 лет, спортсменке принадлежат мировые рекорды в произвольной программе и по сумме программ.