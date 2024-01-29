Совет ISU обсудит распределение медалей в олимпийском командном турнире 7 февраля

По регламенту, отстранение одного спортсмена не должно приводить к аннулированию результатов всей команды

ТАСС, 29 января. Заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), на котором будет обсуждаться распределение медалей в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине, состоится 7 февраля. Об этом сообщает Первый канал.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

"По нашим данным, заседание состоится 7 февраля, оно пройдет в формате онлайн. По регламенту, отстранение одного спортсмена не должно приводить к аннулированию результатов всей команды", - сообщили в эфире Первого канала.

7 февраля 2021 года Валиева заняла первое место в командном турнире вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Второе место заняла команда США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы. CAS постановил, что вопрос о распределении медалей в командном турнире на Играх в Пекине должны решать соответствующие организации, ISU должен утвердить результаты, а Международный олимпийский комитет займется распределением медалей.

Если Международный олимпийский комитет постановит, что американские фигуристы должны получить золото командного турнира, сборная США, которая в Пекине завоевала 8 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей, переместится на третье место в общекомандном зачете, обойдя команду Китая (9-4-2). Место российской команды не изменится, она останется девятой.