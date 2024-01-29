Навка назвала политизированным решение CAS по делу фигуристки Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду пожелала спортсменке сохранить эмоциональное желание идти вперед и веру в себя

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес политизированное решение, признав фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

В понедельник CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

"Во-первых, это, конечно, жуткая несправедливость, очевидно, что это решение политизированное. Считаю, что наши спортивные чиновники должны использовать все средства, чтобы оспорить этот вердикт, - сказала Навка. - Камила остается одной из сильнейших фигуристок планеты, любимицей наших сердец. Ей всего 17 лет, жизнь ее только начинается, она сильна и духом, и физически, и морально. Если я правильно понимаю, то ее четыре года дисквалификации закончатся перед Олимпиадой-2026, и у нее есть шанс там выступить - если у наших спортсменов вообще будет такая возможность. Желаю ей силы воли, терпения, преодолеть этот невероятно сложный этап в жизни. Сохранить эмоциональное желание идти вперед и веру в себя".

"Я, со своей стороны, буду ее всячески поддерживать, мы ждем ее на наших шоу. Все зрители, я уверена, как и наша команда Navka Show, будут лицезреть ее на наших выступлениях. И я убеждена, что она не должна останавливать тренировочный процесс. Только вперед! С ней вся наша страна", - подчеркнула олимпийская чемпионка.

Валиевой 17 лет, спортсменке принадлежат мировые рекорды в произвольной программе и по сумме программ.