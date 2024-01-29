"Хорошего от Запада ждать не приходится". Валиеву отстранили на четыре года

Результаты спортсменки, показанные начиная с 25 декабря 2021 года, будут аннулированы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Камила Валиева больше не может считаться олимпийской чемпионкой - Спортивный арбитражный суд (CAS) принял доводы Всемирного антидопингового агентства (WADA), дисквалифицировав российскую фигуристку на четыре года и аннулировав все ее результаты, показанные с 25 декабря 2021 года.

Остается неясной судьба медалей командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, во время которых стало известно о положительной допинг-пробе. Аннулирование результатов Валиевой не означает, что российская команда автоматически лишилась золотой медали, в решении суда отдельно говорится о том, что за распределение наград отвечают соответствующие спортивные федерации, в конкретном случае - Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU). Их реакция на решение пока неизвестна.

В случае лишения российской команды золота тройка лучших будет выглядеть так: США, Япония, Канада. В общей сложности от решения МОК и ISU зависят награды 31 фигуриста.

Валиева точно лишится победы на чемпионате Европы в январе 2022 года, первое место отойдет соотечественнице Анне Щербаковой, серебро - Александре Трусовой, бронза - чемпионке Европы 2024 года Луне Хендрикс из Бельгии.

Решение также внесло изменения в тройку призеров трех последних чемпионатов России. Золото 2021 года отошло Трусовой, серебро - Щербаковой, бронза - Аделии Петросян, серебро 2022 года - Елизавете Туктамышевой, бронза - Софье Муравьевой. В 2023 году Валиева на чемпионате страны стала третьей, после решения CAS это место заняла Ксения Синицына. Останется фигуристка и без призовых мест на Гран-при России, где у нее три победы и серебро финала.

У Валиевой остается возможность оспорить вердикт в Федеральном суде Швейцарии, но даже если он встанет на ее сторону, то дело вернется в CAS на пересмотр.

Реакция

Первым из участвовавших в разбирательстве решение прокомментировало WADA. Там его поприветствовали. "WADA подало это обращение в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта, и мы считаем, что это было достигнуто", - отметили в агентстве.

Также там намекнули на то, что окружение Валиевой тоже должно понести наказание за допинг с учетом того, что на момент совершения антидопингового нарушения фигуристка была несовершеннолетней - ей было 15 лет. "Допинг у детей непростителен, - отметили в WADA. - Врачи, тренеры и другой вспомогательный персонал, уличенный в предоставлении несовершеннолетним веществ, улучшающих спортивные результаты, должны нести полную ответственность в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. WADA призывает правительства рассмотреть возможность принятия закона (как некоторые уже сделали), который бы делал допинг у несовершеннолетних уголовным преступлением".

Дело Валиевой продлилось без малого два года, оставаясь одним из самых громких в российском спорте. Все это время длились разбирательства, которые начались еще на Олимпиаде. В Пекине защите фигуристки удалось добиться в CAS снятия временного отстранения, она смогла выступить в личных соревнованиях, но там не справилась с давлением и заняла четвертое место. После были разбирательства в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), чей дисциплинарный комитет не нашел в действиях Валиевой вины или халатности. Кроме того, в пользу фигуристки говорит тот факт, что все ее пробы на Играх были чистыми, что найденный в пробе триметазидин не влияет на спортивные результаты. Вызывала вопросы и процедура проверки пробы в Стокгольме, которая затянулась на полтора месяца.

В Кремле не стали скрывать, что сомневаются в беспристрастности арбитров, рассматривавших дело. "С моей точки зрения, конечно, [решение] политизированное", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заслуженный тренер России Александр Жулин тоже удивился строгости наказания. "В тайне надеялся, что будет два года, но в глубине души понимал, что ни одного хорошего решения в последнее время ни от WADA, ни от всех остальных западных сообществ ждать не приходится. Она получила максимальный срок, и все это ужасно", - сказал он.

"Очень жаль, что CAS принял такое изуверское решение, - отметил бывший министр спорта России Павел Колобков. - Именно изуверскими я считаю четыре года в отношении девушки ее возраста. Я уверен: если нарушение было, то оно явно было непреднамеренным - фигурное катание относится к тем видам спорта, где такие нарушения крайне редки, они практически никогда не происходят, а если и происходят - это случайность. Прием препаратов не оказывает влияния на достижение результата, на завоевание медали, надо понять, какие аргументы приводила наша сторона. Но участие в таких процессах всегда очень сложное и субъективное".