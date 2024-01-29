Лыжник Устюгов заявил, что отлично подготовился к Спартакиаде

Турнир пройдет с 9 по 18 февраля в Тюмени

ТАСС, 29 января. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов отлично подготовился к Спартакиаде. Комментарий спортсмена приводит паблик лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной во "ВКонтакте".

Устюгов пропустил начало сезона из-за болезней. 17 января он принял участие в масс-старте на чемпионате войск национальной гвардии РФ в Сыктывкаре, заняв 28-е место. Соревнования по лыжным гонкам на Спартакиаде сильнейших спортсменов России пройдут в Тюмени с 9 по 18 февраля.

"Отправляюсь в Тюмень, где пройдет очередной этап Кубка России, а потом там же начнется Спартакиада, - сказал Устюгов. - В этом году самые важные старты - это Спартакиада и чемпионат России. После Тюмени планирую вернуться в Коми и целенаправленно готовиться к чемпионату страны. К Спартакиаде подготовился отлично".

Устюгов сообщил, что 5 января он проснулся с ангиной, после чего пролежал три-четыре дня в лыжном комплексе с температурой. "Как только выздоровел, сразу начал тренироваться, пробовать догонять форму. Подготовка прошла отлично, а результат увидим скоро", - добавил Устюгов.

Он также ответил, что соскучился по тренеру Маркусу Крамеру, с которым много лет работал и который ему до сих пор пишет тренировочные планы и корректирует подготовку дистанционно. При этом в комментариях в своем телеграм-канале Устюгов, отвечая на один из вопросов болельщиков, оценил свои возможности на Спартакиаде скромно - на уровне 30-го места. "Я только так смогу, не больше. Попадания в топ-10 сейчас для меня мечта", - сообщил он.

Устюгову 31 год, победы на чемпионате мира он одержал в 2017 году, олимпийское золото завоевал в 2022 году в составе эстафеты. Также на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.