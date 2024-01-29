Фетисов считает, что дисквалифицированная фигуристка Валиева ни в чем не виновата

Спортсменка дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правиль

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Дисквалифицированная на четыре года фигуристка Камила Валиева ни в чем не виновата. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

В понедельник Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

"Я надеялся, что мы найдем аргументы защитить несовершеннолетнюю спортсменку. К сожалению, этого не произошло. Я с несколько раз общался с Камилой, на самом деле она ни в чем не виновата", - сказал Фетисов.