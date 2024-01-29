Матыцин призвал ISU к объективности в вопросе распределения олимпийских медалей фигуристов

В понедельник Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал Международный союз конькобежцев (ISU) быть независимым и непредвзятым в вопросе распределения медалей олимпийского командного турнира фигуристов. Об этом Матыцин заявил ТАСС.

"Мы всегда придерживались и придерживаемся нулевой терпимости к допингу и делаем все необходимое для эффективной антидопинговой деятельности в России, это не раз подтверждено решениями конвенции ЮНЕСКО. При этом подчеркиваем, что ни один спортсмен не должен страдать от предвзятого отношения в угоду чьих-то политических интересов, международные инстанции должны ставить во главу угла защиту спортсменов, что, как видим сегодня, уже не является для некоторых из них первоочередной задачей. Подробности решения CAS (Спортивного арбитражного суда - прим. ТАСС) должны быть тщательно изучены с юридической точки зрения. Решение о судьбе золотой медали в командном турнире Олимпийских игр 2022 года примет Международный союз конькобежцев, призываем его быть независимым и непредвзятым", - сказал Матыцин.

В понедельник CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы. Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире Олимпийских игр 2022 года вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, второе место заняла команда США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы. Спортивный арбитражный суд постановил, что вопрос о распределении медалей в командном турнире на Играх в Пекине должны решать соответствующие спортивные организации.

"Камила Валиева - спортсменка высокого класса, обладающая волевым характером, она уже доказала это своими поступками, результатами и достижениями", - подчеркнул Матыцин.

В 2022 году Валиева стала чемпионкой Европы. Второе место на турнире заняла Анна Щербакова, третьей стала Александра Трусова. Таким образом, чемпионкой Европы станет Щербакова, серебряным призером - Трусова. Бронзовую медаль должна получить ставшая на том турнире четвертой бельгийка Луна Хендрикс.

Начиная с 25 декабря 2021 года Валиева также выиграла золото чемпионата России (2021), которого она уже была лишена ранее, две золотые медали этапов Гран-при России сезона-2022/23, одержала одну победу на этапе Гран-при России нынешнего сезона. Спортсменка выиграла одну серебряную (2022) и одну бронзовую (2023) медаль чемпионатов России.