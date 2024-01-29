Врач российских фигуристов Шветский считает, что Валиева стала жертвой неспортивной борьбы

В понедельник Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Дисквалифицированная на четыре года за нарушение антидопинговых правил российская фигуристка Камила Валиева стала жертвой бюрократической спортивной машины. Такое мнение ТАСС высказал врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

"Я надеялся на объективную и персональную оценку всей этой ситуации, особенно на высоком юридическом уровне, - сказал Шветский. - Можно было бы предположить, что это нелепая случайность, но сейчас мы видим преднамеренно спланированную атаку, поскольку, несмотря на факты в пользу Камилы, принято беспрецедентное по жестокости решение".

"Работа по дискредитации российского спорта идет с 2006 года, а сейчас нас как никогда стараются ослабить, уничтожить всеми способами, - продолжил собеседник агентства. - Камила стала жертвой неспортивной борьбы, бюрократической спортивной машины. Уникальная спортсменка, таких не было и не будет, но эта машина сделала все, чтобы уничтожить самое прекрасное, что есть в спорте. Они стирают все лучшее и гениальное, созданное природой и огромным трудом. И все это ради того, чтобы отобрать у россиян олимпийское командное золото. Они намерены это сделать любым способом. Если им нужна победа такой ценой, то какой это вообще спорт?"

7 февраля 2021 года Валиева заняла первое место в командном турнире вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Второе место заняла команда США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы. CAS постановил, что вопрос о распределении медалей в командном турнире на Играх в Пекине должны решать соответствующие организации, Международный союз конькобежцев должен утвердить результаты 7 февраля, а Международный олимпийский комитет займется распределением медалей.