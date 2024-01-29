Фигуристы Бояринцева и Плешков перешли из группы Мозер в команду Тутберидзе

Об этом ТАСС сообщил источник

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Спортивная пара фигуристов Дарья Бояринцева и Роман Плешков сменили тренерскую команду: они перешли из группы Нины Мозер и Владислава Жовнирского в группу Этери Тутберидзе. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Роман Плешков и Дарья Бояринцева будут тренироваться в команде Тутберидзе", - сообщил источник.

Спортсмены, которые стали тренироваться вместе в конце мая 2022 года, и в первом же сезоне завоевали бронзу на двух этапах российской серии Гран-при, победили на чемпионате Москвы. В нынешнем сезоне фигуристы не участвовали в чемпионате России в Челябинске. Ранее Плешков выступал в паре с Алиной Пепелевой, Бояринцева - с Максимом Шагаловым.