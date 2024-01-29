29 января, 17:08
Фигурное катание

Фигуристка Медведева уверена, что Валиева не знала об употреблении допинга

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года

ТАСС, 29 января. Российская фигуристка Камила Валиева не знала об употреблении триметазидина. Такое мнение высказала серебряный призер Олимпиады 2018 года в женском одиночном катании Евгения Медведева в своем Telegram-канале.

В понедельник Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

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"Грустное решение, но мы уже привыкли грустить в российском спорте. Я была рядом с Камилой в Китае, когда это все происходило. Была рядом и по завершении Игр, и мы летели на соседних креслах в самолете в Москву из Китая, я видела все эмоции от и до. Помню, как сильно она переживала и одновременно негодовала, не понимая, что происходит. Так не ведет себя спортсмен, который целенаправленно употреблял допинг, он будет злиться, что все всплыло, искать виноватых, но Камила просто не понимала, что происходит", - написала Медведева.

"Я могу с уверенностью сказать, что Камила Валиева ничего не знала ни про какой триметазидин. И мне очень жаль, что спортсмена, который не совершал никаких ошибок, целенаправленно лишают медалей. Я бы могла привести десятки примеров, когда наши зарубежные атлеты были оправданы в схожих ситуациях, но не буду. Сохраню силы, чтобы крепко обнять Камилу, когда мы увидимся", - добавила она.

Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире Олимпийских игр 2022 года вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Второе место заняла команда США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы. Спортивный арбитражный суд постановил, что вопрос о распределении медалей в командном турнире на Играх в Пекине должны решать соответствующие спортивные организации. 

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Фигурное катаниеМедведева, Евгения АрмановнаВалиева, Камила Валерьевна