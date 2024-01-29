Московский "Спартак" объявил о переходе футболиста Угальде

Соглашение рассчитано на 4,5 года

ТАСС, 29 января. Нападающий сборной Коста-Рики по футболу Манфред Угальде подписал контракт с московским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Соглашение рассчитано на 4,5 года.

Угальде 21 год, с лета 2021 года он выступал за нидерландский "Твенте". Два сезона форвард играл за клуб на правах аренды, в июле 2023 года подписал с командой полноценный контракт. За это время нападающий провел за "Твенте" 84 матча, в которых забил 22 мяча и отдал 13 голевых передач. Ранее Угальде также защищал цвета бельгийского "Ломмела" и костариканского "Депортиво Саприссы".

"Спартак" по итогам 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету московской команды 30 очков.