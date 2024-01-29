Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ

Российский нападающий "Тампы" является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата

ТАСС, 29 января. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В 3 матчах недели Кучеров забросил 4 шайбы и сделал 5 результативных передач. Российский нападающий является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, в 49 матчах он набрал 85 (32 заброшенные шайбы + 53 результативные передачи) очков.

Второй звездой недели стал центрфорвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Канадец в 3 матчах набрал 8 (4+4) очков. Третьей звездой признан американский нападающий "Флориды" Мэттью Ткачук. Он провел 4 встречи и набрал 8 (4+4) очков.