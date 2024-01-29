Жамнов считает, что вернувшийся в состав Морозов будет играть за "Спартак" продуктивнее

Морозов не играл из-за травмы с 16 ноября 2023 года

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Нападающий "Спартака" Иван Морозов с каждым матчем будет действовать более продуктивно. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

"Спартак" одержал победу над "Торпедо" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Морозов не играл из-за травмы с 16 ноября 2023 года и во встрече с "Торпедо" отметился одной передачей.

"Он соскучился по игре, сам давно хотел, рвался в бой. Два месяца - довольно большой срок, - сказал Жамнов. - Сыграл достойно, на своем уровне. С каждой игрой он будет прибавлять, думаю, что его игра будет еще продуктивнее и лучше".

Главный тренер "Спартака" рассказал про взаимопонимание Морозова с Павлом Порядиным и Николаем Голдобиным в первой тройке. "Это стержень тройки, у них есть взаимопонимание. Они не только на льду играют вместе, но и вне льда вместе. Тут вы не увидите ничего нового, они с каждой игрой будут прибавлять, Ваня почувствует игровой ритм", - отметил Жамнов.

"Спартак" и "Торпедо" провели пятую встречу между собой в текущем сезоне. Красно-белые одержали четыре победы в основное время, проиграв однажды после серии буллитов.

"Штабы наш и "Торпедо" понимают, что игра складывается 60 минут. Кто меньше совершит ошибок, тот и выиграет. Мы пока выигрываем эту серию, но это регулярный сезон. Мы не ищем, кто будет против нас играть в плей-офф, и не знаем. Акцентироваться на этой удачной серии с "Торпедо" - ошибочно и неправильно", - сказал Жамнов.