Ковальчук назвал спортивной трагедией дисквалификацию фигуристки Валиевой

Хоккеист "Спартака" уверен, что люди, которые находились рядом со спортсменкой, должны были более внимательно отнестись к ее подготовке

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Дисквалификация фигуристки Камилы Валиевой является спортивной трагедией, люди, которые находились вокруг нее, должны были более внимательно отнестись к ее подготовке. Такое мнение ТАСС высказал нападающий московского "Спартака", олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук.

В понедельник Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы. На Олимпийских играх 2022 года российская сборная, в состав которой входила Валиева, выиграла командный турнир. Ковальчук на той Олимпиаде был генеральным менеджером сборной России по хоккею.

"Это спортивная трагедия, потому что девчонка, тем более несовершеннолетняя, попадает в такую историю. Я не третейский судья, чтобы говорить какие-то умные вещи. Но уверен, что люди, которые находились вокруг нее, должны были более внимательно отнестись к подготовке", - сказал Ковальчук.

"К сожалению, еще одно неприятное пятно на нашем спорте. Но, надеюсь, мы сделаем выводы, и больше такого не повторится", - добавил он.