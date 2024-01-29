Ковальчук: "Спартак" в матче с "Торпедо" показал свою худшую игру за долгое время

Красно-белые в понедельник одержали победу со счетом 3:2

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский "Спартак" в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским "Торпедо" показал свою худшую игру за долгое время. Такое мнение ТАСС высказал форвард красно-белых Илья Ковальчук.

"Спартак" в понедельник одержал победу над "Торпедо" со счетом 3:2.

"Честно говоря, думаю, мы сыграли самый худший матч. Наверное, мы выложились эмоционально с "Динамо". Когда лидеры возвращаются, то кажется, что все будет намного проще. "Торпедо" - очень хорошая команда, доставила нам много хлопот. В таких играх, как сегодня, когда много не получается, нужно через не могу доставать эмоции. Плей-офф может быть разный, и когда ты находишь, как выигрывать такие матчи, это хорошо", - сказал Ковальчук.

В прошедшей игре впервые с ноября в составе "Спартака" в первом звене появился форвард Иван Морозов, который отдал голевую передачу.

"Морозов - крутой центральный нападающий, в России появился первоклассный праворукий центральный. У нас давно такого не было, со времен Алексея Яшина, и это наша будущая надежда", - отметил Ковальчук.

Следующий матч "Спартак" сыграет 31 января дома с ярославским "Локомотивом".