В МОК объяснили, как будет проходить распределение медалей за командный турнир фигуристов

В понедельник Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву, которая входила в состав сборной России, победившей в командном турнире на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о распределении медалей за командный турнир фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) утвердит новое итоговое положение команд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Спортсменка входила в состав сборной России, которая стала победителем командного турнира на Олимпиаде в Пекине. В CAS заявили, что за распределение наград пекинских соревнований отвечают МОК и ISU. Отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

"МОК приветствует тот факт, что решение CAS вносит ясность в это дело, и спортсмены, участвовавшие в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, наконец-то могут получить свои медали, которых они так долго ждали. Международный олимпийский комитет теперь может присудить медали в соответствии с итоговым положением [команд], который должен быть установлен Международным союзом конькобежцев. МОК свяжется с соответствующими национальными олимпийскими комитетами, чтобы организовать достойную церемонию награждения медалями", - говорится в сообщении.

В случае лишения российской команды первого места тройка лучших будет выглядеть так: США, Япония, Канада. В ISU заявили, что более подробно прокомментируют решение по делу Валиевой 30 января.