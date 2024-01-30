В НОК США заявили, что американские фигуристы получат золотые медали Игр в Пекине

В понедельник CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву, которая входила в состав сборной России, занявшей первое место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине

ТАСС, 30 января. Американские фигуристы будут награждены золотыми медалями за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом заявила генеральный директор Национального олимпийского комитета (НОК) США Сара Хиршланд.

"Сара Хиршланд подтверждает, что разговаривала с Международным олимпийским комитетом (МОК) и получила новость о том, что фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине", - приводит ее комментарий пресс-служба американской организации.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Спортсменка входила в состав сборной России, которая стала победителем командного турнира на Олимпиаде в Пекине. В CAS заявили, что за распределение наград пекинских соревнований отвечают МОК и Международный союз конькобежцев (ISU). Отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

Позднее Международный олимпийский комитет заявил, что примет решение о распределении медалей после решения ISU. В случае лишения российской команды первого места тройка лучших будет выглядеть так: США, Япония, Канада. В ISU заявили, что более подробно прокомментируют решение по делу Валиевой 30 января.