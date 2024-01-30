В МОК заявили, что дело Валиевой подчеркивает ответственность окружения спортсменов

Российская фигуристка дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшего фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил, подчеркивает зависимость несовершеннолетних спортсменов от своего окружения. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы.

"Этот случай и его обстоятельства являются еще одним доказательством необходимости рассмотрения роли, которую играет окружение спортсменов в допинговых делах, - сказали в пресс-службе. - Если спортсмены несовершеннолетние, то они еще больше зависят от своего окружения".

Ранее Всемирное антидопинговое агентство призвало мировые правительства принять закон об уголовной ответственности для лиц, способствующих употреблению допинга несовершеннолетними лицами.

Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире Олимпийских игр 2022 года вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Второе место заняла команда США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы. Решение о распределении медалей за командный турнир МОК примет позднее на основании рейтинга Международного союза конькобежцев.

Валиевой 17 лет, спортсменке принадлежат мировые рекорды в произвольной программе и по сумме программ.