Шоу за морковку. Как миниатюрный конь Шелдон стал звездой Кремлевской школы верховой езды

Лошадь породы европейская миниатюрная и ростом в 70 см участвует в спектаклях

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Кремлевская школа верховой езды (КШВЕ), созданная в 2006 году, на сегодняшний день обладает уникальным собранием пород лошадей - арабские скакуны, орловские рысаки, небесные аргамаки - чистокровные ахалтекинцы, огненные буденновцы, русские верховые, белорусские упряжные, башкирские, мезенские, владимирские упряжные, удивительные уэльские, шетлендские пони и еще немало прекрасных экземпляров. Каждый из них - звезда, практически на каждого едут посмотреть фанаты конного дела со всей страны.

Есть среди обитателей Демонстрационной конюшни и настоящая театральная звезда. Малыш ростом в 70 см породы европейская миниатюрная. Его отец - американская миниатюрная лошадь, а мать - кобыла породы аппалуза. Красавец-малыш по имени Шелдон стал душой конюшни, именно ему достаются главные роли в Конном театре Кремлевской школы верховой езды, который располагается в историческом манеже Центра национальных конных традиций на ВДНХ.

Попадание Шелдона в Кремлевскую школу - судьба. Обычно "парк коней" здесь собирают по крупицам, находя самые ценные породы в разных уголках не только России, но и мира. С Шелдоном история другая - он, уроженец Калужской области, сразу после рождения попал в Санкт-Петербург, где некоторое время проработал в цирке "лошадкой для фотографий". Но, помимо того, что он охотно позировал с детьми, уже на этом этапе проявил свои актерские способности, поэтому с ним начали заниматься дрессурой. Позже владелец Шелдона решил цирк покинуть, но позаботился о том, чтобы любимец попал в заботливые руки. Так будущий артист оказался в Кремлевской школе верховой езды.

"Мы сразу поняли, что это будет наша "жемчужинка", которая не только будет радовать посетителей конюшни, но и в перспективе может стать артистом нашего театра, - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Кремлевской школы верховой езды Елена Максимова. - Он является обладателем редкой вороно-серебряной масти, всего 70 см в холке, с длинной шеей, большими выразительными глазами, мускулистым туловищем и стройными ногами. Его движения плавные и легкие. Он изящный, дружелюбный, очень работоспособный и любит людей".

Селекция - дело тонкое, и Шелдон унаследовал от своих предков массу замечательных качеств. Его порода появилась из американских миниатюрных пород, эти лошадки очень популярны в Северной Америке и Европе, они были выведены при скрещивании породы фалабелла, миниатюрных лошадей и шетлендских пони. Представители американских мини-лошадей носят статус самых маленьких на земле. Жеребец по кличке Маленькая тыковка был включен в Книгу рекордов Гиннесса, как самая мелкая лошадка в мире. Его вес составлял 9 кг, а рост - всего 35,5 см.

История Шелдона

Полное имя нашего героя - Шелдон Стерн, его папу - американскую миниатюрную лошадь - звали Шеймлесс, маму апаллузской породы - Дарлинг. Может показаться, что маленькие лошади - создания декоративные, но это совсем не так. Когда-то пони работали на рудниках и в шахтах - там, где не помещались большие породы, эти малыши, запряженные в повозки, таскали тяжелые грузы. Но сегодня таких малышей нередко заводят как домашних животных, они живут в домах и даже квартирах, даря своим хозяевам любовь и тепло. А еще являются поводырями - быстро запоминают маршрут и не реагируют на внешние раздражители, а также лечат людей с помощью иппотерапии.

Шелдон попал в КШВЕ в восемь лет - это была уже достаточно взрослая особь, можно сказать мужчина в самом расцвете сил. Уже с первого дня он дал товарищам понять, что знает себе цену, и никакой он не пони - он конь, только маленький. Шелдон полон достоинства. Маленький конь свой день начинает с завтрака, затем утренний ритуал с обязательным расчесыванием его шикарной гривы, потом легкий моцион до манежа и репетиция, которая начинается в 8:30. Следующая позиция в графике - обязательная прогулка на свежем воздухе.

© Вероника Советова/ ТАСС

Лучшее лакомство для него - морковка, а отдельное удовольствие - солярий. Впрочем, такую процедуру получают все лошади Кремлевской школы верховой езды, которые после тренировок могут просохнуть, расслабить и прогреть мышцы. В отличие от людей, Шелдону уроки актерского мастерства не требуются. "Он сам прекрасно умеет себя подавать, великолепно чувствует себя на манеже, подыгрывает, чувствует такт музыки - настоящий артист, хозяин положения", - сказала Максимова.

Звездный час Шелдона случился в спектакле "Шелдон - история одной дружбы", где ему досталась главная роль. А еще он сыграл дракона в новогоднем представлении "Конь-Драконь и Новый год". Преодолев козни Бабы-яги, он превращался в огромного дракона, которого сыграл Восторг - лошадь породы белорусская упряжная.

Репертуар Конного театра

Спектакли Конного театра Кремлевской школы верховой езды проходят в историческом манеже Центра национальных конных традиций на ВДНХ, в ансамбль входят также две конюшни. Исторические павильоны № 41, 42, 43 берут свое начало с 1954 года. Они были построены в рамках тематического раздела "Животноводство", как единый комплекс по проекту архитектора М. М. Титова. Архитектура этих зданий, выдержанная в строгой стилистике русского классицизма, отсылает к конным дворам дворянских усадеб России XVIII-XIX веков. В 2017 году, когда стартовал проект Центра, началась реставрация всего здания, одним из самых сложных помещений был манеж. Каждый элемент сводчатого купола снимался, реставрировался отдельно и крепился обратно.

"В репертуаре нашего театра представлены музыкальные костюмированные конные шоу с использованием постановочного света и современных видеомэппинг технологий, - рассказала Максимова. - То есть на купол и стены манежа транслируется проекция, создающая невероятный эффект, который переносит зрителей в сказочный лес, в пещеру дракона или в ночное поле".

© Вероника Советова/ ТАСС

На сцене перед зрителями выступают артисты Кремлевской школы верховой езды - Аида Гаджимирзаева и Вадим Колодочкин. Этот семейный дуэт работает в самом сложном жанре циркового искусства - "Лошади на свободе" и входит в десятку лучших конных коллективов России. Аида и Вадим в своих выступлениях демонстрируют уникальные трюки, являясь единственными в России исполнителями элемента "свободная лошадь на скакалке", а также номера, во время исполнения которого пара лошадей синхронно выполняет пируэты на задних копытах. В Конном театре КШВЕ содержится одна из самых больших групп лошадей, работающих в данном жанре. Большая часть конного состава театра - лошади породы русская верховая.

Дом Шелдона также заслуживает отдельного описания. В 43-м павильоне ВДНХ, где находится Демонстрационная конюшня, восстановлены все барельефы с изображением лучших пород СССР, которые были представлены на ВДНХ в павильоне коневодства. Именно здесь в советские времена жил знаменитый вороной ахалтекинец Абсент - рекордсмен, завоевавший в 1960 году на Олимпиаде в Риме первую олимпийскую медаль в истории советского конного спорта с мастером выездки Сергеем Филатовым.

Сегодняшние жители конюшни вольготно чувствуют себя в просторных денниках. У каждого - персональная амуниция, все получают четырехразовое питание из сена, овса, мюсли и всех необходимых витаминов и микроэлементов, но самое главное - любовь и заботу работников Центра национальных конных традиций, настоящих фанатов своего дела.