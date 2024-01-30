Дмитрий Сычев стал президентом омского "Иртыша"

Омский клуб выступает во Второй лиге

ОМСК, 30 января. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев стал президентом омского футбольного клуба "Иртыш", который участвует в Леон - Второй лиге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с презентации.

"Для меня, как омича, назначение на эту должность - большая ответственность, потому что я здесь вырос, и мой священный долг - вернуть то, что дал мне омский футбол, - сказал Сычев журналистам. - Тот путь, который я прошел на футбольных полях Омска, - это яркий пример, что система раньше работала и давала хорошие традиции. Поэтому наша совместная задача - вернуть славные традиции омского футбола и выстроить процесс. К сожалению, сейчас "Иртыш" находится на не том месте, на котором должен быть. Работы предстоит непочатый край".

Министр по делам молодежи, физической культуре и спорта Омской области Иван Колесник рассказал ТАСС, что правительство региона ставит перед руководством клуба задачу вернуться в "золотой" дивизион Второй лиги по итогам текущего сезона. "Вообще задача №1 - быть лучшими. Это возвращение в "золото" и, как перспектива, выход в ФНЛ (Первую лигу - прим. ТАСС)", - уточнил министр.

Сычев отметил, что в команде будут делать акцент на омских воспитанниках, для этого в регионе необходимо и дальше развивать футбольную инфраструктуру. "Нам нужны современные методики, современная молодежь. Лучшие воспитанники будут пополнять состав "Иртыша", - отметил он. - Для этого нужно выстроить вертикаль детско-юношеского футбола, возобновить первенство города, чтобы ребята совершенствовались и представляли регион на всероссийских соревнованиях".

По словам Колесника, омская спортивная школа "Динамо" и спортивная школа "Иртыш" уже получили статус детских футбольных центров, который присваивает Российский футбольный союз (РФС). Это даст возможность обновить материальную базу этих школ. "Уже проведены переговоры с РФС и получено согласие, что в Омске пройдет несколько выездных сессий для омских тренеров", - рассказал министр. Он добавил, что омские власти планируют создать несколько футбольных полей с искусственным покрытием в муниципальных районах региона, чтобы охватить этим видом спорта и детей из сельских поселений.

Сычеву 40 лет, он завершил карьеру в 2019 году. В составе "Локомотива" он становился чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. В составе сборной России Сычев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.