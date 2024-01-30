На Югорском лыжном марафоне пройдет ретрогонка на 7 км с винтажным инвентарем

Мероприятие состоится 6-7 апреля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 января. /ТАСС/. Заявки на участие в Югорском лыжном марафоне в Ханты-Мансийске, который состоится 6-7 апреля, подали уже более 1,1 тыс. человек из 28 регионов России, а также из Эстонии и Казахстана. Нововведением станет ретрогонка с винтажным лыжным инвентарем на 7 км, сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ в Уральском федеральном округе.

"Заявки на участие в Югорском лыжном марафоне подали уже свыше 1,1 тыс. лыжников из 28 регионов России, а также из Эстонии и Казахстана, - сказал собеседник агентства. - Каждый третий зарегистрированный (355 человек) намерен пробежать "марафонскую" дистанцию, примерно столько же (390 человек) пройдет 5-километровый короткий участок трассы. Самому старшему участнику марафона на текущий момент - 80 лет, младшему - всего один год, его зарегистрировали родители. Нововведением станет ретрогонка с винтажным лыжным инвентарем на 7 км, которая тоже будет выходить в город".

В пресс-службе отметили, что в первый, основной день марафона (6 апреля) на старт забегов свободным стилем на 5 км, 25 км и 50 км планируют выйти свыше 950 человек. На классическую гонку заявились на текущий момент 150 человек. Онлайн-регистрация на сайте марафона продлится до конца марта, после этого, до 5 апреля, заявится на участие в марафоне можно будет только лично в пункте выдачи стартовых номеров.

Как сообщал ТАСС олимпийский чемпион, президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев, в этом году Югорский лыжный марафон пройдет по центральной части города: старт гонки по традиции состоится в пойме реки Горная, там же проложена основная часть трассы, а финиш - в "Долине ручьев". По его словам, прорабатывается культурная программа марафона, чтобы привлечь максимальное число участников и по возможности превзойти показатель 2023 года.

В 2021 году на Югорском лыжном марафоне был установлен рекорд одновременного массового старта, тогда в нем приняли участие более 3,2 тыс. человек, в 2022 году - более 3,5 тыс. человек, а в 2023 году - свыше 3,7 тыс. Марафон проводится с 2013 года, организаторами гонки выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, АУ "Юграмегаспорт", Федерация лыжных гонок Югры при партнерстве с банком "Открытие" (входит в группу ВТБ).