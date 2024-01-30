Тарпищев уверен, что в 2025 году рекорд по числу россиянок в топ-100 рейтинга WTA падет

Сейчас в первую сотню рейтинга входят 12 россиянок

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Рекорд по количеству россиянок в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) падет в 2025 году. Уверенность в этом ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Сейчас в первую сотню рейтинга входят 12 россиянок, рекорд был установлен в 2009 году - 15.

"В золотое время, когда играли Елена Дементьева и Анастасия Мыскина, у нас в сотне было 15 человек. Но сейчас очень много молодых - столько не было никогда, - сказал Тарпищев. - Плюс на подходе к сотне еще несколько теннисисток. В следующем году, уверен, будет рекорд. С ребятами чуть сложнее. Им нужны спарринги, а с этим проблемы сейчас. Девочки, играя с ребятами, растут, а ребятам нужны сильные соперники для прогресса".