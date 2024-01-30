Сборной России присудили третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине

На первое место переместилась сборная США, на второе - команда Японии

ТАСС, 30 января. Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте ISU.

Российская команда была лишена 20 баллов, которые Валиева заработала после победы в короткой и произвольной программах. После вычета баллов сборная России переместилась на третье место и имеет на счету 54 очка. Впереди команды США (65) и Японии (63).

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы.

Запрещенный препарат триметазидин был обнаружен в пробе спортсменки от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка в составе российской сборной уже выиграла командный олимпийский турнир. Спортсменка была допущена до личных соревнований, в которых заняла четвертое место. Валиева заняла первое место в командном турнире вместе с Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, которые теперь получат бронзу.