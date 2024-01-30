Тарасова раскритиковала работу адвокатов, защищавших интересы Валиевой в CAS

Заслуженный тренер СССР назвала дело фигуристки вопросом государственной важности

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Адвокаты фигуристки Камилы Валиевой не смогли сформировать достойную линию защиты спортсменки при разбирательстве дела об антидопинговом нарушении в Спортивном арбитражном суде (CAS). Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы.

"Нас никто не спрашивает - удовлетворяет нас этот результат или нет, - сказала Тарасова. - Мы не отстаивали Камилу как следует, позволили издеваться над девочкой. Кто ее защищал? Фамилии, имена, отчества?"

"Это вопрос государственной важности, - продолжила собеседница агентства. - Кто из лучших адвокатов нашей страны там был, кто? Вот мы и получили. В нашей стране они не будут считаться бронзовыми призерами Олимпиады. Я не знаю как они будут называться - это десятое дело. А вот то, что Камилу на четыре года отстранили, - это серьезно".

Из-за аннулированных результатов Валиевой Международный союз конькобежцев переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине. В составе команды выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Первое место после пересмотра результатов заняла сборная США, второе - команда Японии.