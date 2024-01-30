Лакерник считает, что решение CAS по Валиевой вызывает вопросы

Вице-президент Международного союза конькобежцев отметил, что трудно было ждать иного решения суда

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой о нарушении антидопинговых правил вызывает вопросы, хотя в нынешней ситуации было сложно ожидать иного результата. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

В понедельник CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о допинге. Во вторник ISU принял решение о распределении медалей командного турнира Олимпиады в Пекине, поставив сборную России на третье место.

"Решение ISU является следствием решения, которое принял CAS, - сказал Лакерник. - Трудно было ожидать другого. Но по-прежнему кажется, что само решение CAS вызывает вопросы".

Российская команда была лишена 20 баллов, которые Валиева заработала после победы в короткой и произвольной программах. После вычета баллов сборная России переместилась на третью строчку, имея на счету 54 очка. Впереди команды США (65) и Японии (63).