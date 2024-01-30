Песков заявил, что Валиева и другие фигуристы навсегда останутся для россиян чемпионами

Пресс-секретарь президента РФ заверил, что призовые выплаты спортсменам, которых награждали как победителей, пересматривать не будут

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россияне всегда будут считать Камилу Валиеву и других фигуристов олимпийскими чемпионами, какие бы решения ни принимали международные спортивные организации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Спортсменка входила в состав сборной России, которая стала победителем командного турнира на Олимпиаде в Пекине. После решения CAS команда была лишена 20 баллов и переместилась на третье место.

"По возвращении из Китая - с Олимпиады - мы этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов. Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда. Какие бы решения на этот счет, даже несправедливые, ни принимались", - подчеркнул представитель Кремля.

В ответ на уточняющий вопрос ТАСС он заверил, что призовые выплаты российским фигуристам, которых награждали как победителей, пересматривать не будут.